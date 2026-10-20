Με αφορμή ένα παιχνίδι για το American Football, ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είχε μόλις έξι διαθέσιμους παίκτες, για την πρόκριση στο Final Four του 1995.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στο ΣΕΦ και όποια έπαιρνε τη νίκη θα εξασφάλιζε και το εισιτήριο για το Final Four της Σαραγόσα. Ένα παιχνίδι που έχει μείνει στην ιστορία καθώς η ρωσική ομάδα είχε μόνο έξι παίκτες διαθέσιμους, από τη στιγμή που οι υπόλοιποι είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση, ενώ κάποια στιγμή έμεινε με τρεις, καθώς οι υπόλοιποι είχαν αποβληθεί με φάουλ.

Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, αναφέρθηκε ο Τζόνσον, ο οποίος τόνισε πως ήταν υπέρ της αναβολής, αλλά από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε, δεν υπήρξε καθόλου οίκτος για τον αντίπαλο.

«Νιώθω συμπόνια για κάθε ομάδα που βρίσκεται σε αποδεκατισμένη κατάσταση. Στον έναν χρόνο που αγωνίστηκα στην Ευρώπη, η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, αντιμετώπισε μια ρωσική ομάδα που είχε υποστεί τροφική δηλητηρίαση και διέθετε μόλις 6 παίκτες! Ευχόμουν να είχαν αναβάλει το παιχνίδι, αλλά δεν το έκαναν, κι έτσι έπραξα αυτό που πάντα προσπαθούσα να κάνω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου: Καταστροφή και κατάκτηση», ανέφερε αρχικά ο Έντι Τζόνσον στην ανάρτησή του στα social media και συνέχισε.

«Δεν νιώθεις οίκτο για κανέναν μέσα στις τέσσερις γραμμές και το να απολύεται ένας προπονητής για κάτι τέτοιο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα απόλυτο αστείο. Δεν χαρίζεσαι σε κανέναν. Η ερώτησή μου προς όσους παραπονιούνται είναι η εξής: Υπήρχαν 11 παίκτες στο γήπεδο; Κάποτε, όταν αγωνιζόμουν στους Χόρνετς, παίξαμε εναντίον των Νικς στο Madison Square Garden έχοντας μόλις 7 παίκτες και τους νικήσαμε. Ή παίξε το παιχνίδι ή παραιτήσου όπως έκαναν εκείνοι! Η υπόθεση έκλεισε, γίνετε καλά και ετοιμαστείτε για το επόμενο ματς».