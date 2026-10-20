ΠΑΟΚ για Ικάρντι

Με ενδιαφέρον περιμένουν στον ΠΑΟΚ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όπου μπορεί να έχουμε… βόμβα. Τον Σεπτέμβριο ο δικέφαλος του βορρά είχε ψαχτεί για τον Μάουρο Ικάρντι που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα ενόψει Ιανουαρίου. Στην Αργεντινή υποστηρίζουν πως για τον 33χρονο επιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον και από Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και ομάδες της Νότιας Αμερικής, με τον Ικάρντι όμως να έχει ως προτεραιότητα την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο πρώτος του στόχος είναι η Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ όμως θα μπορούσε να ασχοληθεί σοβαρά μαζί του. Δεν θα ήταν μόνο μία μεγάλη μεταγραφή αγωνιστικά, αλλά και επικοινωνιακά θα ήταν πολύ δυνατό «χτύπημα», κάτι που χρειάζεται ο Σαββίδης φέτος. Περισσότερο από άλλες χρονιές.

Μια κρούση και τίποτα παραπάνω

Ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη για φόργουορντ στο μπάσκετ και ρίχνει ματιές και προς τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για τον παίκτη του Άρη έχουν βάση, όντως υπήρξε μια επαφή με τον μάνατζερ του, αλλά δεν έγινε πρόταση και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει. Πρόκειται άλλωστε για την καλύτερη μεταγραφή που έκαναν οι κίτρινοι και ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα συμφωνούσε ποτέ στην πώλησή του. Ούτε και η διοίκηση της ΚΑΕ, φυσικά, θέλει κάτι τέτοιο, καθώς ξέρει πως σε μια τέτοια περίπτωση θα έχανε σε αξιοπιστία στα μάτια των οπαδών. Όσο για τον παίκτη; Ο Ρόμπινσον-Ερλ έχει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 2 εκατ. ευρώ, περνάει μια χαρά στη Θεσσαλονίκη, πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ του Άρη και δεν ψάχνεται για μεταγραφή.

Αυτό θέλει από τον Ντόρσεϊ ο Μπαρτζώκας

Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ντόρσεϊ, με την απόφαση του Ολυμπιακού να αναμένεται ανά πάσα στιγμή. Το κλίμα δεν είναι καλό ανάμεσα στις δύο πλευρές αν και έγιναν προσπάθειες για να έρθουν πιο κοντά και ο Μπαρτζώκας θέλει ένα συγκεκριμένο πράγμα από τον διεθνή γκαρντ: Να τοποθετηθεί δημόσια για αυτό που έκανε και να απολογηθεί, να αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος. Αν συμβεί αυτό, τότε θα ξαναδούμε στο παρκέ τον Ντόρσεϊ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν όχι, είναι δύσκολο να ξαναπαίξει με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Από τον ίδιο εξαρτάται το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ πιστεύουν όλο και περισσότερο πως το καλοκαίρι θα φοράει τη φανέλα τους. Την πρόταση που του έχει κάνει ο Μυστακίδης, άλλωστε, δεν πρόκειται να τη βρει από άλλη ομάδα.

Αρέσει ο Βάργκας

Η Καλαμάτα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στη Stoiximan Super League με τη μπάλα που παίζει και τα αποτελέσματά της. Λογικό είναι, επομένως, οι μεγάλες ομάδες να ρίχνουν ματιές προς εκεί και συγκεκριμένα προς τον Κένεθ Βάργκας, τον παίκτη που είχε κάνει… όργια στον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεξιός εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις της επίθεσης, είναι δανεικός στην Καλαμάτα από τη Χαρτς, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τα οικονομικά δεδομένα να μην τρομάζουν φυσικά τους τέσσερις μεγάλους. Αν συνεχίσει έτσι ο Βάργκας, αν δείξει σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, το προσεχές καλοκαίρι το όνομά του θα απασχολήσει σοβαρά τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ελεύθερος ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Ελεύθερος έμεινε από τους Μιλγουόκι Μπακς ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και αυτό ενδιαφέρει πολύ τις ομάδες της Euroleague. Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε έρθει το 2024 για λίγους μήνες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ και το ταλέντο του δεν αμφισβητείται από κανέναν. Οι επόμενες 48 ώρες είναι αυτές που θα κρίνουν το μέλλον του, καθώς αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA θα στραφεί στη λύση της Ευρώπης και σε μια τέτοια περίπτωση είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν προτάσεις από ομάδες με υψηλούς στόχους. Η προτεραιότητά του θα είναι η Euroleague, αλλά αν υπάρξει κάποια πρόταση και από ομάδα που αγωνίζεται σε άλλη διοργάνωση, έχει πολλά λεφτά και ένα πολύ φιλόδοξο πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια, δεν αποκλείεται να το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Πριν από όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να περάσει το επόμενο 48ωρο χωρίς να βρει συμβόλαιο στο NBA.