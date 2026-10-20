Ο Μαριάνο Φαμπιάνι αναγνώρισε πως η απόφαση να παραχωρηθεί ο Χρήστος Μανδάς δανεικός στην Μπόρνμουθ ήταν λανθασμένη, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Λάτσιο.

Ο τεχνικός διευθυντής των Ρωμαίων μίλησε ανοιχτά για την περίπτωση του 25χρονου γκολκίπερ, παραδεχόμενος πως η περσινή αποχώρησή του για την Premier League δεν ήταν η σωστή επιλογή. Όπως εξήγησε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του, οι οποίοι αναζητούσαν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στο εξωτερικό.

«Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόστισε η απόκτησή του, τα ποσά και όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μου, αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε ήδη μεγάλος. Πέρυσι έκανα το λάθος να τον στείλω στο εξωτερικό, έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φαμπιάνι.

Η φετινή παρουσία του Μανδά δικαιώνει, άλλωστε, την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον στη Λάτσιο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταγράψει τέσσερα clean sheets σε οκτώ συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, κερδίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.