Η ήττα με 3-0 από τη Λάτσιο και η απογοητευτική εκκίνηση στη σεζόν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής προς τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η διοίκηση της Γιουβέντους εξακολουθεί να τον στηρίζει, ωστόσο η εμπιστοσύνη της έχει πλέον σαφή όρια, ενώ αμφιβολίες αρχίζουν να διατυπώνονται και για τη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η βαριά ήττα από τη Λάτσιο οδήγησε σε νέο κύκλο προβληματισμού στα γραφεία της Κοντινάσα. Η απόφαση είναι να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ιταλό τεχνικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέα στραβοπατήματα.

Ο ίδιος ο Σπαλέτι έχει παραδεχθεί ότι έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης, καθώς η ομάδα παρουσιάζει διαρκή αγωνιστική υποχώρηση, κάτι που αποτυπώνεται και στη βαθμολογική της θέση. Από την πλευρά της, η διοίκηση δεν θεωρεί ότι οι παίκτες στρέφονται εναντίον του προπονητή, ωστόσο η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ομάδας φαίνεται να μεγαλώνει.

Ο Ζέγκροβα, που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ήλπιζε να ξεκινήσει βασικός απέναντι στη Λάτσιο. Οι Γκάτι και Κέλι δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα στην Ευρώπη, ενώ οι Μπρέμερ και Λουκούμι δυσκολεύονται να επιβληθούν στην αμυντική γραμμή. Ο Καμπιάσο δεν έχει βρει σταθερό ρυθμό, ο Κουπμάινερς εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον καλό του εαυτό, ενώ ο Κονσεϊσάο, που αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα, εμφανίζεται απογοητευμένος με τις επιδόσεις του.

Παράλληλα, η πιθανή αλλαγή συστήματος με δύο επιθετικούς που κινούνται πίσω από τον φορ ενδέχεται να περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής των εξτρέμ, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα προβληματισμού.

Ο Σπαλέτι διατηρεί, προς το παρόν, τη στήριξη της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του Τζον Έλκαν, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα περιθώρια έχουν στενέψει αισθητά. Την ίδια στιγμή, το όνομα του Αντόνιο Κόντε εξακολουθεί να απασχολεί τους φίλους της Γιουβέντους, οι οποίοι δεν έχουν ξεχάσει τον πρώην προπονητή της ομάδας.