Μεγάλη είναι η δίψα των φίλων του Παναθηναϊκού να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον Βόλο. Τα πρώτα 9.000 εισιτήρια που εξασφάλισε η «πράσινη» ΠΑΕ εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον σύλλογο να έχει ήδη ζητήσει επιπλέον 5.000.

Η ζήτηση για την αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) με τον Βόλο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Έτσι, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε άμεσα για την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων, προκειμένου να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των φιλάθλων του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ούτε τα επιπλέον 5.000 εισιτήρια να αποδειχθούν ανεπαρκή, με το ενδεχόμενο νέου αιτήματος να παραμένει ανοιχτό, εφόσον συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η διάθεση.

Στόχος είναι η φετινή παρουσία των «πράσινων» στον Βόλο να ξεπεράσει ακόμη και εκείνη του 2022, όταν περισσότεροι από 16.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για να στηρίξουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο ιστορικό ξεκίνημά της με το εντυπωσιακό 10/10.