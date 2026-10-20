Η ομάδα από την Τσεχία επέλεξε να κάνει την τελευταία της προπόνηση στις δικές της εγκαταστάσεις ενώ θα έχει κόσμο στο πλευρό της για το προσεχές της ματς, που είναι το Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας.

Σε μία επιλογή που δεν είναι και πλέον συνηθισμένη προχωρά η Σπάρτα Πράγας, επερχόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League. Η ομάδα από την Τσεχία δεν θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο Καραϊσκάκη αλλά στις δικές της εγκασταστάσεις. Θα πρέπει να βρεθεί βέβαια στο φαληρικό γήπεδο διότι θα δώσει τη συνέντευξη Τύπου πριν το Ολυμπιακός – Σπάρτα.

Υπάρχει δε η εκτίμηση ότι θα έχει κόσμο κοντά στα 750 άτομα. Για την ακρίβεια 700 φίλαθλοι της Σπάρτα θα δώσουν το παρών στο φαληρικό γήπεδο για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα σε αυτήν την αναμέτρηση (που θα διεξαχθεί την Πέμπτη και θα αρχίσει στις 22.00).