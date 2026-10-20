Στη Γερμανία έδωσαν μία νέα και άλλη διάσταση στο μέτωπο του φερόμενου ενδιαφέροντος της Στουτγκάρδης για τον αρχηγό του Ολυμπιακού και διεθνή στόπερ, Παναγιώτη Ρέτσο.

Η περί ενδιαφέροντος της Στουτγκάρδης για τον Παναγιώτη Ρέτσο δεν είναι τωρινή. Διαρρέεται το τελευταίο διάστημα και σίγουρα έχει να κάνει με το ότι ο έμπειρος μπακ και αρχηγός του Ολυμπιακού έχει καλό όνομα εκεί και ενώ ως γνωστόν είχε κάνει μεταγραφή – ρεκόρ στη Λεβερκούζεν όντας πιτσιρικάς και προερχόμενος από τις Ακαδημίες των Πειραιωτών.

Η Bild από την άλλη είχε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο, η παράμετρος πάνω σε αυτό το θέμα είναι διαφορετική. Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα «αυτή την στιγμή, όπως ρωτήσαμε και μάθαμε ότι δεν έχει (η Στουτγκάρδη) στο πλάνο της τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού».