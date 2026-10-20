Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Στη Γερμανία έδωσαν μία νέα και άλλη διάσταση στο μέτωπο του φερόμενου ενδιαφέροντος της Στουτγκάρδης για τον αρχηγό του Ολυμπιακού και διεθνή στόπερ, Παναγιώτη Ρέτσο.

Η περί ενδιαφέροντος της Στουτγκάρδης για τον Παναγιώτη Ρέτσο δεν είναι τωρινή. Διαρρέεται το τελευταίο διάστημα και σίγουρα έχει να κάνει με το ότι ο έμπειρος μπακ και αρχηγός του Ολυμπιακού έχει καλό όνομα εκεί και ενώ ως γνωστόν είχε κάνει μεταγραφή – ρεκόρ στη Λεβερκούζεν όντας πιτσιρικάς και προερχόμενος από τις Ακαδημίες των Πειραιωτών.

Η Bild από την άλλη είχε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο, η παράμετρος πάνω σε αυτό το θέμα είναι διαφορετική. Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα «αυτή την στιγμή, όπως ρωτήσαμε και μάθαμε ότι δεν έχει (η Στουτγκάρδη) στο πλάνο της τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού».