Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 17χρονου Γιώργου Λυμπέρη, ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γαλάτσι, ο οποίος έδωσε επί 16 ημέρες μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει και το soccerlive, ο νεαρός αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό, ζητώντας να αντικατασταθεί καθώς δεν ένιωθε καλά.

Λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Η κατάστασή του ήταν εξαρχής εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ τις επόμενες ημέρες χαρακτηρίστηκε μη αναστρέψιμη.

Ο Γιώργος Λυμπέρης αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην ομάδα Κ17 του Πανιωνίου. Το καλοκαίρι μεταγράφηκε στον Ηλυσιακό και στη συνέχεια παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΣ Γαλάτσι.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 14:00, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Οι σύλλογοι από τους οποίους πέρασε ο 17χρονος τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικές ανακοινώσεις, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του.

Οι ανακοινώσεις και των άλλων ομάδων:

Ηλυσιακός

«Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι.

Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια»

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

«Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον άδικο και αναπάντεχο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Ο Γιώργος ήταν μέλος του τμήματος Κ17 της Ακαδημίας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται στην οικογένειά του.

Θερμά συλλυπητήρια»

Νεοπεντελικός

«Το σωματείο του Νεοπεντελικού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΣ Γαλατσίου Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 17 ετών, από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, δίνοντας μια πολύ δυνατή μάχη για 20 μέρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς έμελλε ο αγώνας εναντίον της ομάδας μας να είναι ο τελευταίος του Γιώργου. Καλό παράδεισο Γιώργο, ελπίζουμε τώρα να παίζεις ποδόσφαιρο στον ουρανό μαζί με τα άλλα παιδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που τόσο άδικα έχουν φύγει και μακάρι να είσαι ο τελευταίος»