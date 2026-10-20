Κιτρινόμαυρο χρώμα αποκτά σταδιακά το Μάντσεστερ, καθώς περισσότεροι από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να βρεθούν στην αγγλική πόλη για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, το βράδυ της Τρίτης (20/10, 22:00), στο «Έτιχαντ».

Οι οπαδοί της Ένωσης έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στους δρόμους της πόλης, ενόψει της απαιτητικής ευρωπαϊκής δοκιμασίας απέναντι στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα. Οι «κιτρινόμαυροι» θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της Ευρώπης.

Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος της ΑΕΚ ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» εκτός συνόρων, στηρίζοντας την ομάδα σε μια μεγάλη βραδιά του Champions League. Η παρουσία του είχε ξεχωρίσει και στην προηγούμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, όταν περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο «Στάμφορντ Μπριτζ», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Τώρα, το σκηνικό μεταφέρεται στο Μάντσεστερ, με τους φίλους της ΑΕΚ να ετοιμάζονται να σταθούν ξανά στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών του, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων και μεγάλων προκλήσεων.