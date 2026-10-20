Η προσμονή για τη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά του ΟΦΗ κορυφώνεται, με το ενδιαφέρον του κόσμου να αποτυπώνεται και στην αυξανόμενη ζήτηση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το πρωί της Τρίτης (20/10) άνοιξε και η θύρα 16 του Παγκρητίου Σταδίου, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10, 19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, λιγοστεύουν με γοργούς ρυθμούς.

Οι φίλοι των Κρητικών ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων, με το Παγκρήτιο να ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές της ομάδας.

Η ζήτηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει στις θύρες 19 και 3, ενώ δέκα θύρες έχουν ήδη εξαντληθεί. Με τα δεδομένα αυτά, η παρουσία περισσότερων από 15.000 φιλάθλων στις εξέδρες του Παγκρητίου Σταδίου θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή.

Ο ΟΦΗ περιμένει τη στήριξη του κόσμου του σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού, με την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο να προμηνύεται θερμή και τις εξέδρες να ετοιμάζονται να φορέσουν τα ασπρόμαυρά τους.