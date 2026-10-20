Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο προαναγγέλλει δημοσίευμα της πορτογαλικής O’Jogo, το οποίο δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης (20/10). Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο 49χρονος είχε αναλάβει τον περασμένο Ιούνιο τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy, έχοντας ενεργό ρόλο σε ζητήματα που αφορούσαν τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη διεθνή στρατηγική του συλλόγου.

Η παρουσία του στον οργανισμό του Ολυμπιακού δεν είχε, ωστόσο, τη διάρκεια που ενδεχομένως αναμενόταν αρχικά, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει πλέον δρομολογηθεί η αποχώρησή του από τους Πειραιώτες. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εξέλιξη, θα πρόκειται για μια σημαντική αναπροσαρμογή στη διοικητική δομή του Ολυμπιακού, μόλις λίγους μήνες μετά την ένταξη του Καρντόσο στον σύλλογο. Μέχρι στιγμής, η πληροφορία αποδίδεται στα πορτογαλικά δημοσιεύματα, χωρίς να προκύπτει από τις διαθέσιμες πηγές επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη λύση των συνεργασιών.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Καρντόσο δεν θα αποχωρήσει μόνος του, καθώς στο ίδιο πλαίσιο συμφωνίας για τη λύση των συμβολαίων τους φέρονται να βρίσκονται και οι Μπερνάρντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κεϊρός. Οι δύο τελευταίοι είχαν ενταχθεί επίσης στο οργανόγραμμα των Πειραιωτών, στο πλαίσιο της στελέχωσης που ακολούθησε την άφιξη του Πορτογάλου παράγοντα.