Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ επιχειρεί να περάσει σταδιακά τη δική του φιλοσοφία στον Ολυμπιακό και, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ελλάδα λίγο περισσότερο από έναν μήνα, οι πρώτες αλλαγές στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας είναι ήδη εμφανείς.

Ο Βάσκος προπονητής ανέλαβε σε μια απαιτητική χρονική συγκυρία, χωρίς να έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς ποδοσφαιριστές για τρεις εβδομάδες και με ένα ιδιαίτερα πιεστικό πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή. Οι «ερυθρόλευκοι» κλήθηκαν να δώσουν τρεις αγώνες μέσα σε επτά ημέρες, απέναντι στον ΟΦΗ (0-1), τη Γιαγκελόνια (2-1) και τον Λεβαδειακό (1-0), ενώ ακολούθησε ακόμη μία σειρά τριών αναμετρήσεων σε διάστημα μίας εβδομάδας, με τον Παναθηναϊκό (1-0), τη Μαρσέιγ (1-0) και τον Παναιτωλικό (2-0).

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Αλγκουαθίλ κατάφερε να διατηρήσει τον Ολυμπιακό σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αρχίζοντας παράλληλα να ενσωματώνει τα πρώτα στοιχεία της δικής του ποδοσφαιρικής προσέγγισης. Η μετάβαση γίνεται με προσεκτικά βήματα, χωρίς απότομες ανατροπές, αλλά με σαφή κατεύθυνση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του.

Περισσότερη κυκλοφορία, παιχνίδι από πίσω και έμφαση στην κατοχή

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τον τρόπο ανάπτυξης του Ολυμπιακού. Η ομάδα επιδιώκει πλέον να ξεκινά τις επιθέσεις της από την αμυντική γραμμή, με έναν μέσο να κινείται μπροστά από τους στόπερ, ρόλο που αναλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα, ο Φρόιλερ ή ο Πουέρτα.

Η μπάλα μεταφέρεται με διαδοχικές πάσες προς την επίθεση, με τους «ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού μέσα από την οργανωμένη κυκλοφορία. Η επιλογή του άμεσου γεμίσματος περιορίζεται και η ομάδα προσπαθεί να διατηρεί την μπάλα στο έδαφος, αναζητώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προχωρήσει στο επιθετικό της τρίτο.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να κρατήσουν την κατοχή και να δημιουργήσουν τόσο από τον κεντρικό άξονα όσο και από τα άκρα. Η υπομονή στην ανάπτυξη, η καλύτερη κυκλοφορία και ο περιορισμός των λαθών στις μεταβιβάσεις αποτελούν στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στο κομμάτι της πίεσης, ο Αλγκουαθίλ θέλει από τους παίκτες του να είναι ενεργοί και να επιδιώκουν την ανάκτηση της μπάλας. Προς το παρόν, ωστόσο, το πρέσινγκ εκδηλώνεται κυρίως σε μεσαία μέτρα, κοντά στη γραμμή του κέντρου ή λίγο πιο ψηλά, αντί να εφαρμόζεται διαρκώς πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Η πνευματική προετοιμασία και οι στατικές φάσεις

Η δουλειά του νέου προπονητή δεν περιορίζεται στην τακτική διάταξη και στην κυκλοφορία της μπάλας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στις στατικές φάσεις, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

Ταυτόχρονα, ο Αλγκουαθίλ επιχειρεί να ενισχύσει την πνευματική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ένταση στις μονομαχίες, περισσότερη αποφασιστικότητα και αυξημένη διάθεση να πιέσει τον αντίπαλο. Η εικόνα του στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ ήταν χαρακτηριστική ως προς την αγωνιστική προσήλωση και τη συγκέντρωση που ζητά ο προπονητής.

Το σημαντικό για τον Ισπανό τεχνικό είναι ότι οι αλλαγές εφαρμόζονται σταδιακά. Στο πρώτο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο, επέλεξε να παρέμβει σε συγκεκριμένους τομείς, αποφεύγοντας να αλλάξει συνολικά τη λειτουργία της ομάδας μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Στη συνέχεια, όσο οι ποδοσφαιριστές εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις του, αναμένεται να προσθέσει περισσότερα στοιχεία στη φιλοσοφία του.

Ο Αλγκουαθίλ είναι ένας προπονητής που παρεμβαίνει ενεργά στη διάρκεια των αγώνων, αλλά παράλληλα προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των παικτών που έχει στη διάθεσή του. Έχει ήδη δώσει χρόνο συμμετοχής σε μεγάλο μέρος του ρόστερ, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες επιλογές του.

Το ροτέισον και η αξιοποίηση του ρόστερ

Ένα από τα πρώτα ζητούμενα για τον Βάσκο ήταν να διαχειριστεί ένα σύνολο που είχε διαμορφωθεί πριν από την άφιξή του. Χωρίς να έχει επιλέξει ο ίδιος όλους τους ποδοσφαιριστές, καλείται να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά τους και να διατηρήσει την ομάδα ανταγωνιστική σε διαδοχικές υποχρεώσεις.

Στο Αγρίνιο, απέναντι στον Παναιτωλικό, προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα σε σύγκριση με εκείνη που είχε παρατάξει λίγες ημέρες νωρίτερα στη Μασσαλία. Παρά τις εκτεταμένες διαφοροποιήσεις, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε με ενέργεια και επιθετική ορμή, ιδιαίτερα στο πρώτο 25λεπτο της αναμέτρησης.

Η συγκεκριμένη διαχείριση αποτυπώνει τη διάθεση του Αλγκουαθίλ να αξιοποιήσει το βάθος του ρόστερ, χωρίς να επιβαρύνει διαρκώς τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουν μέχρι στιγμής ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς οι αλλαγές του έχουν προσφέρει λύσεις και επιπλέον ενέργεια στην ομάδα.

Η διαχείριση του διαθέσιμου υλικού θα παραμείνει σημαντική, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη απαιτούν συνεχή εναλλαγή προσώπων.

Τα αμυντικά κενά και η ανάγκη για μεγαλύτερη επιθετική παραγωγή

Παρά τη θετική εικόνα των τελευταίων αποτελεσμάτων, υπάρχουν τομείς στους οποίους ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμη δουλειά. Ένας από αυτούς είναι η αμυντική λειτουργία, καθώς η ομάδα εξακολουθεί να επιτρέπει στους αντιπάλους της να δημιουργούν ευκαιρίες.

Εξαίρεση αποτέλεσε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» απειλήθηκαν μόλις μία φορά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, όμως, υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες η αμυντική γραμμή δέχθηκε πίεση και χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Η παρουσία των Ορτέγκα, Ρέτσου και Πιρόλα συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φάσεων, ιδιαίτερα στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις.

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν τιμωρήθηκε από τις ευκαιρίες των αντιπάλων του δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λυθεί. Η καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και ο περιορισμός των επικίνδυνων καταστάσεων θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες για τη συνέχεια.

Ακόμη πιο επιτακτική είναι η ανάγκη βελτίωσης της επιθετικής παραγωγής. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μόλις επτά γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές της Stoiximan Super League, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά των επιδόσεών του σε προηγούμενες σεζόν. Σε επίπεδο αναμενόμενων γκολ, η ομάδα έχει καταγράψει συνολικά 12,10 xGoals, σύμφωνα με τα στοιχεία του κειμένου, γεγονός που καθιστά σημαντική την εξέταση τόσο της δημιουργίας όσο και της αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια.

Η σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ενδεικτική. Τη σεζόν 2025-26, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σημειώσει 16 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Την περίοδο 2024-25 είχαν πετύχει 10, ενώ τη σεζόν 2023-24 είχαν φτάσει τα 22 τέρματα στο αντίστοιχο διάστημα.

Η φετινή επίδοση δείχνει ότι η επιθετική λειτουργία χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, ώστε η ομάδα να αξιοποιεί συχνότερα την κατοχή και την ανάπτυξή της και να μετατρέπει την παρουσία της κοντά στην αντίπαλη περιοχή σε περισσότερα γκολ.