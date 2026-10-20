Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αρχίσει να αφήνει έντονα το αποτύπωμά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ανεβάζοντας διαρκώς τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μισό της σεζόν 2026/2027. Γκολ, ασίστ και εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ξεχωριστές προοπτικές συνθέτουν την εικόνα ενός ταλέντου που εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Είναι σχεδόν δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ο Κωστούλας είναι μόλις 19 ετών. Από τις εμφανίσεις του στο Youth League μέχρι την καθιέρωσή του στον Ολυμπιακό και το επόμενο βήμα στην Premier League, έχει ήδη συγκεντρώσει εμπειρίες και παραστάσεις που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ποδοσφαιριστή αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας. Κι όμως, βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διαδρομής του, με το αγωνιστικό του ταβάνι να παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί.

Η Μπράιτον επένδυσε περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και η μέχρι τώρα πορεία του δείχνει γιατί οι Άγγλοι πίστεψαν τόσο πολύ στις δυνατότητές του. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει ήδη φτάσει, σύμφωνα με τις σχετικές πλατφόρμες, στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εμφανίσεις του δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο.

Το νεαρό της ηλικίας του, σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και την αγωνιστική του εξέλιξη, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ για την ευρωπαϊκή αγορά. Ο Κωστούλας δεν είναι απλώς ένα ταλέντο με προοπτική, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που αρχίζει να μετατρέπει τις προσδοκίες σε μετρήσιμη αγωνιστική παρουσία.

Το ενδεχόμενο μιας νέας μεταγραφικής κορυφής

Με τα δεδομένα να διαμορφώνονται υπέρ του, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Κωστούλας να διεκδικήσει το προσεχές καλοκαίρι μια θέση ανάμεσα στις ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Η εξέλιξή του θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης μεταγραφικής υπόθεσης, εφόσον συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Στο μεταξύ, η Μπράιτον αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως διαθέτει την τεχνογνωσία να εντοπίζει ποδοσφαιριστές με υψηλό περιθώριο εξέλιξης και να επενδύει στην ανάπτυξή τους. Η αγωνιστική πρόοδος του Κωστούλα ενισχύει την αξία του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε το όνομά του να απασχολήσει ακόμη περισσότερο την αγορά στο μέλλον.

Οι αριθμοί του, άλλωστε, είναι ενδεικτικοί της εκκίνησής του: πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε δέκα συμμετοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία του κειμένου. Μια επίδοση που, σε συνδυασμό με την ηλικία του και το επίπεδο του ανταγωνισμού στην Αγγλία, ενισχύει την αίσθηση πως ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί μερίδιο στην επόμενη ημέρα

Στην υπόθεση υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, ποσοστό 20% επί μελλοντικής μεταπώλησης του Κωστούλα από την Μπράιτον, υπό τις προβλεπόμενες συμβατικές προϋποθέσεις.

Αυτό σημαίνει πως μια ενδεχόμενη μεγάλη μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο μέλλον θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα σημαντικά έσοδα και στον Ολυμπιακό. Όσο η αξία του ανεβαίνει και το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του μεγαλώνει, τόσο ενισχύεται και η προοπτική ενός ακόμη μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους για τον σύλλογο του Πειραιά.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του, όμως τα πρώτα δείγματα γραφής στην Αγγλία είναι εντυπωσιακά. Στα 19 του χρόνια, έχει ήδη δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες και πλέον καλείται να συνεχίσει με συνέπεια, μετατρέποντας το μεγάλο ταλέντο του σε σταθερή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο. Αν η εξέλιξή του συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, η σημερινή χρηματιστηριακή του αξία ενδέχεται να αποδειχθεί απλώς ένας ενδιάμεσος σταθμός.