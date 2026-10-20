Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πιο απαιτητική δοκιμασία της στη League Phase του Champions League, καθώς αντιμετωπίζει απόψε τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ (22:00). Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το καθιερωμένο 4-4-2 ή αν θα ενισχύσει τον άξονα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Η παρουσία απέναντι σε ομάδες του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της διοργάνωσης και η Ένωση γνωρίζει πως στο Μάντσεστερ θα χρειαστεί να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο. Μία εβδομάδα μετά την ήττα από τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου είχε ανταγωνιστική παρουσία για μεγάλο διάστημα, η ΑΕΚ θέλει να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η αποστολή της είναι αναμφίβολα δύσκολη, απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης και πρωτοπόρο της Premier League. Ο ρυθμός, η ένταση και η ποιότητα του αντιπάλου ανεβάζουν τον πήχη, ωστόσο τέτοιες αναμετρήσεις αποτελούν και την ουσία της συμμετοχής στο Champions League. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να σταθεί με αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και πίστη στις δυνατότητές της, αναζητώντας την υπέρβαση.

Τα διλήμματα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην Αγγλία μετά την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ και βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου στο Μάντσεστερ. Η προετοιμασία της ολοκληρώθηκε χθες με προπόνηση στο Έτιχαντ, με τον Νίκολιτς να έχει στη διάθεσή του τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή λίστα.

Το βασικό ερώτημα αφορά την τακτική προσέγγιση που θα επιλέξει ο Σέρβος τεχνικός. Η διατήρηση του 4-4-2 αποτελεί μία από τις επιλογές του, χωρίς να αποκλείεται η χρησιμοποίηση ενός επιπλέον μέσου, ώστε η ΑΕΚ να έχει μεγαλύτερη παρουσία στον κεντρικό άξονα.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς δείχνουν ότι δεν προτίθεται να απομακρυνθεί από τη φιλοσοφία της ομάδας του. Η επιθυμία του είναι οι παίκτες να διατηρήσουν τον χαρακτήρα και την αγωνιστική ταυτότητα που τους διακρίνουν. Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει προσαρμογές στη διάταξη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα και τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου.

Στην εστία αναμένεται να βρίσκεται ο Μπρινιόλι, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Εφόσον ο Νίκολιτς επιλέξει το συνηθισμένο 4-4-2, οι Μαρίν και Βιτάλις ή Κάιρινεν διεκδικούν τις θέσεις στον άξονα, ενώ οι Κοϊτά και Μάγερ αναμένεται να καλύψουν τις δύο πλευρές. Στην επίθεση, το πιθανότερο δίδυμο αποτελείται από τους Γιόβιτς και Βάργκα.

Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής με τρίτο κεντρικό χαφ. Σε αυτή την περίπτωση, οι Μαρίν και Κάιρινεν θα μπορούσαν να πλαισιωθούν από τον Βιτάλις, με τους Κοϊτά και Μάγερ να διατηρούν τους ρόλους τους στα άκρα και τον Γιόβιτς να αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην επίθεση.

Η στήριξη των οπαδών και τα ερωτηματικά στη Σίτι

Η ΑΕΚ θα έχει και στο Μάντσεστερ τη συμπαράσταση των φιλάθλων της. Μπορεί η παρουσία τους να μην είναι τόσο πολυπληθής όσο στο Λονδίνο, όπου περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στις εξέδρες, όμως περισσότεροι από 3.000 αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Έτιχαντ, δημιουργώντας έντονη κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα.

Στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.

Από την προπόνηση απουσίαζαν επίσης οι Νούνιες, Κόβατσιτς και Ο’Ράιλι, ενώ εκτός δράσης βρίσκεται και ο τραυματίας Σεμένιο. Οι τελικές αποφάσεις για τη διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών θα επηρεάσουν τα πλάνα της αγγλικής ομάδας ενόψει της αναμέτρησης.

Για την ΑΕΚ, το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί οργανωμένη, να περιορίσει τα δυνατά σημεία της Σίτι και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ενδεχομένως θα της παρουσιαστούν. Σε μία βραδιά υψηλών απαιτήσεων, η Ένωση καλείται να συνδυάσει την τακτική συνέπεια με την αγωνιστική της ταυτότητα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Έτιχαντ.