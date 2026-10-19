Στην διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού τέθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας, που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Πρόκειται για εισιτήρια που προέκυψαν από επιστροφές χορηγών, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του συλλόγου και οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να τα εξαφανίσουν.

Άλλωστε, η ομάδα του Πειραιά έχει ξεκινήσει ιδανικά την ευρωπαϊκή της πορεία, μετρώντας δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και θα επιδιώξει να κάνει το «τρία στα τρία» μπροστά στο κοινό της.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού που επιθυμούν να εξασφαλίσουν θέση στο γήπεδο μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία αγοράς μέσα από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η διάθεση των εισιτηρίων με Καλαμάτα

Παράλληλα, συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, η οποία είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 16:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Πατήστε εδώ και θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα.