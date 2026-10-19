Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Ο Μαροκινός μέσος έχει υποστεί βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δυόμισι μήνες.

Η ανησυχία που επικρατούσε στο «πράσινο» στρατόπεδο από το βράδυ της Κυριακής (18/10) αποδείχθηκε δικαιολογημένη, καθώς η μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) έδειξε ότι ο τραυματισμός του Ουναΐ είναι ιδιαίτερα σοβαρός.

Ο διεθνής Μαροκινός χαφ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, όταν σε μια ανύποπτη φάση αισθάνθηκε έντονη ενόχληση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού.

Η κατάστασή του δεν του επέτρεψε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί μόλις στο 20ό λεπτό από τον Τεττέη. Μάλιστα, η εικόνα του κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς χρειάστηκε αρχικά φορείο και στη συνέχεια αμαξίδιο για να μεταφερθεί εκτός γηπέδου.

Ο ίδιος κρατούσε επανειλημμένα το κεφάλι του, δείχνοντας ότι είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρότι επρόκειτο για μυϊκό τραυματισμό, η ένταση των ενοχλήσεων και ο τρόπος αποχώρησής του είχαν δημιουργήσει φόβους για σημαντική ζημιά.

Οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν από τον απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος έδειξε βαριά θλάση και καθιστά απαραίτητο ένα μεγάλο διάστημα αποθεραπείας.

Χάνει το υπόλοιπο του 2026

Με βάση την αρχική εκτίμηση, ο Ουναΐ θα χρειαστεί τουλάχιστον δυόμισι μήνες μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο του 2026, με την επάνοδό του να μετατίθεται για τις αρχές του νέου έτους.

Πρόκειται για μια σημαντική απώλεια για τους «πράσινους», οι οποίοι θα στερηθούν τον Μαροκινό μέσο σε σειρά αναμετρήσεων των επόμενων μηνών.

Το βάρος πλέον πέφτει στην αποθεραπεία του ποδοσφαιριστή, με στόχο να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και να επιστρέψει χωρίς τον κίνδυνο υποτροπής.

Ο Παναθηναϊκός καλείται, στο μεταξύ, να διαχειριστεί την πολύμηνη απουσία του Ουναΐ και να αναπροσαρμόσει τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή μέχρι την επιστροφή του.

Τα ματς που χάνει ο Ουναΐ