Όλο και χειρότερα

Χαμός στην Τούμπα με τον διαιτητή Φωτιά και όλοι περιμένουν την αντίδραση των Γκαγκάτση, Λανουά. Θα τιμωρηθεί ο φερόμενος ως καλύτερος Έλληνας διαιτητής από τον επικεφαλής της ΚΕΔ; Κανείς δεν είναι σίγουρος και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί η τιμωρία θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Όπως δεδομένο θεωρείται ότι δεν πρόκειται να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι από την επόμενη σεζόν, όπως θέλει ο Γκαγκάτσης. Δεν πρόκειται να συμφωνήσει καμία από τις τρεις μεγάλες ομάδες της Αθήνας σε κάτι τέτοιο. Ειδικά οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας δεν έχει ανέβει καθόλου, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη αποτυχία του Λανουά, η θητεία του οποίου ανανεώθηκε. Και ανανεώθηκε με τις ψήφους των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν κατά και αισθάνεται δικαιωμένος.

Μόνο νίκες με Φωτιά

Σε ό,τι αφορά τον Φωτιά, πάντως, είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, το ποσοστό που έχει μαζί του ο ΠΑΟΚ. Την τελευταία πενταετία έχει σφυρίξει σε 7 αγώνες των ασπρόμαυρων, είτε στο πρωτάθλημα είτε στο κύπελλο, με απολογισμό 7 νίκες. Ούτε μία γκέλα, μόνο νίκες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η αντίπαλη ομάδα διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις του. Στο περσινό πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 4-1 την Κηφισιά εκτός έδρας μένοντας ζωντανός στο κυνήγι του πρωταθλήματος, με τον Λέτο και τους παίκτες του να είναι έξαλλοι με το πέναλτι που είχε καταλογίσει ο Φωτιάς υπέρ του ΠΑΟΚ για να γίνει το 1-2. Για κάποιο λόγο ο διεθνής διαιτητής είναι τόσο άτυχος ώστε να παίρνει τις λάθος αποφάσεις σε αγώνες του δικεφάλου του βορρά. Και ακόμη πιο άτυχος επειδή τα λάθη τυχαίνει να είναι υπέρ των ασπρόμαυρων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντυπώσεις.

Δεν τον αφήνουν να φύγει

Ο Βάλτερ Ματσάρι θέλει να φύγει από την Ελλάδα έπειτα από όσα είδε στην Τούμπα, αλλά στον Ηρακλή είναι ξεκάθαροι. Δεν θέλουν να χωρίσουν οι δρόμοι τους, θέλουν να συνεχίσουν μαζί και αυτό θα το κάνει σαφές ο Μονεμβασιώτης στη συζήτηση που θα έχουν οι δυο τους. Ο Ιταλός τρελάθηκε με τις αποφάσεις του Φωτιά -το γεγονός ότι ήθελε να φύγει από τον πάγκο την ώρα του αγώνα τα λέει όλα- και πιστεύει πως το καλύτερο για τον ίδιο θα είναι να επιστρέψει στη χώρα του, στην ηρεμία του. Του αρκούν όσα έχει δει στις πρώτες 7 αγωνιστικές του πρωταθλήματος για να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον Ηρακλή όμως είναι ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής του και δεν πρόκειται να κάνουν δεκτή την παραίτησή του, εκτός κι αν ο Ματσάρι επιμείνει ως εκεί που δεν πάει. Θα ξεκαθαρίσει άμεσα αυτό το θέμα.

Μήνυμα σε Σμαΐλοβιτς

Πέντε νίκες έχει ο Ολυμπιακός σε πέντε παιχνίδια με τον Αλγουαθίλ, ο οποίος έστειλε μήνυμα σε μια από τις φετινές μεταγραφές. Με τον Ρέτσο να παίζει ασταμάτητα τόσο με τους ερυθρόλευκους όσο και με την εθνική ομάδα, ο Ισπανός προπονητής τον είχε κανονικά βασικό και στο Αγρίνιο, αφήνοντας ξανά εκτός τον Σμαΐλοβιτς. Ο Βόσνιος κεντρικός αμυντικός ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι για να ενισχύσει κι άλλο τα μετόπισθεν των Πειραιωτών αλλά θα πρέπει να δουλέψει ακόμη περισσότερο αν θέλει να πάρει θέση στην 11άδα, αφήνοντας έξω έναν εκ των Ρέτσου ή Πιρόλα. Γιατί και ο Ιταλός στόπερ είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Σμαΐλοβιτς ενδεχομένως να περίμενε ότι θα πάρει την ευκαιρία του στο Αγρίνιο, ποντάροντας και στην κούραση του Ρέτσου, αλλά ο Ιμανόλ τού έστειλε το μήνυμα αφήνοντάς τον εκτός. Αν θέλει να μπει στην 11άδα θα πρέπει να δουλέψει κι άλλο.

Έβαλε τους οργανωμένους πάνω από την ιστορία

Ο θάνατος του Γιώργου Βαρδινογιάννη έφερε σε δύσκολη θέση τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και φάνηκε. Ο Καπετάνιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας των πράσινων, αυτό όμως δεν φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρέτησε η ΠΑΕ στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Ούτε ένα βίντεο δεν ετοίμασαν για να παίξει στα μάτριξ του γηπέδου με μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, στιγμές που είχαν μετατρέψει τον Παναθηναϊκό σε Panathinaikos. Γιατί; Επειδή ο Αλαφούζος δεν ήθελε να… προκαλέσει τους οργανωμένους οπαδούς που ακόμη και σήμερα θεωρούν πως η οικογένεια Βαρδινογιάννη κάνει κουμάντο στην ομάδα και ο ίδιος είναι… μπροστινός. Και αφού δεν ήθελε να τους προκαλέσει, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε πολύ φτωχά τον σημαντικότερο παράγοντα της ιστορίας του, βάζοντας πιο πάνω αυτούς που στο τέλος της σεζόν θα βρίζουν και πάλι τον Αλαφούζο αν δεν κατακτηθεί το πρωτάθλημα.

Συνάντηση Μπαρτζώκα – Πουλακίδα

Φήμες που κυκλοφορούν θέλουν και τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να εξετάζουν την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα. Ο Ολυμπιακός όμως είναι το φαβορί για την απόκτηση του 23χρονου γκαρντ που έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς, αν αποφασίσει να κάνει κίνηση. Να κάνει πρόταση. Γιατί; Επειδή έχει ασχοληθεί εδώ και καιρό μαζί του και μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε συναντηθεί με τον παίκτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν ο προπονητής των ερυθρόλευκων είχε κάνει το καθιερωμένο ταξίδι του στις ΗΠΑ. Ο Πουλακίδας ξέρει από πρώτο χέρι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού αλλά και το πλάνο που υπάρχει για αυτόν, αν αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα, παίρνοντας και ελληνικό διαβατήριο. Προτεραιότητά του, πάντως, είναι το να βρει συμβόλαιο στο NBA. Αν όχι, τότε θα έρθει στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός θα είναι η πρώτη του επιλογή.