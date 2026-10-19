Ο Έρλινγκ Χάαλαντ φαίνεται πως απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και συγκεντρώνει πιθανότητες να βρίσκεται στη διάθεση της Μάντσεστερ Σίτι για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/10, 22:00). Αντίθετα, τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ανάμεικτα είναι τα νέα στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, με τον Έντσο Μαρέσκα να αναφέρεται στην κατάσταση των τραυματιών της ομάδας του.

Οι «πολίτες» ολοκλήρωσαν τη νίκη με 3-2 απέναντι στην Ίπσουιτς το περασμένο Σάββατο (17/10) με αρκετά προβλήματα, καθώς τόσο ο Έρλινγκ Χάαλαντ όσο και ο Αντουάν Σεμένιο αποχώρησαν κουτσαίνοντας, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ιταλός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (19/10), η κατάσταση του Νορβηγού επιθετικού παρουσιάζει βελτίωση και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί απέναντι στην Ένωση.

«Μπορεί να είναι διαθέσιμος, θα δούμε. Χθες ήταν αρκετά καλά, καλύτερα. Θα δούμε και σήμερα», δήλωσε ο Μαρέσκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Χάαλαντ.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον Σεμένιο, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο μετά την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ίπσουιτς. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι θα χρειαστεί περίπου οκτώ εβδομάδες αποθεραπείας, με την επιστροφή του να υπολογίζεται μέσα στον Δεκέμβριο.

Μάλιστα, ο Μαρέσκα αποκάλυψε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του 26χρονου εξτρέμ ήταν ακόμη πιο ανησυχητικές.

«Στην αρχή περιμέναμε έναν ακόμη χειρότερο τραυματισμό και ανησυχήσαμε περισσότερο. Ωστόσο, μετά τις εξετάσεις αισθανόμαστε καλύτερα, καθώς δεν είναι τόσο σοβαρός όσο φοβόμασταν. Θα χρειαστούν οκτώ εβδομάδες», εξήγησε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το σημαντικότερο τώρα είναι να αναρρώσει. Όταν επιστρέψει, περίπου τον Δεκέμβριο, θα έχουμε έναν νέο παίκτη από πλευράς ενέργειας».

Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τους Ματέους Νούνες, Νίκο Ο’Ράιλι και Ματέο Κόβατσιτς, οι οποίοι επίσης αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών, επισημαίνοντας ότι η αποθεραπεία τους εξελίσσεται θετικά.

Ο προβληματισμός για την επίθεση και η εξαιρετική φόρμα του Χάαλαντ

Η απουσία του Σεμένιο δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα στον επιθετικό σχεδιασμό της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο 26χρονος είχε υπολογιστεί ως βασική εναλλακτική λύση για τη θέση του σέντερ φορ πίσω από τον Χάαλαντ.

Μετά την αποχώρηση του Ομάρ Μαρμούς το περασμένο καλοκαίρι, οι «πολίτες» δεν προχώρησαν στην απόκτηση άλλου επιθετικού, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του Μαρέσκα.

Ο ίδιος, πάντως, δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος όσο ο Νορβηγός παραμένει διαθέσιμος.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Έρλινγκ, οπότε γιατί να σκεφτόμαστε διαφορετικό εννιάρι; Αν συμβεί κάτι ή χρειαστούμε άλλη λύση, θα το εξετάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, ο Χάαλαντ πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας σημειώσει 12 γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις, ενώ έχει βρει δίχτυα σε κάθε παιχνίδι μετά την πρεμιέρα.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να απουσιάσει, ο Μαρέσκα θα μπορούσε να εξετάσει τη χρησιμοποίηση του Φιλ Φόντεν σε ρόλο ψευδοεννιαριού, ενώ αντίστοιχη επιλογή αποτελεί και ο Ραγιάν Σερκί. Λιγότερο φυσικές λύσεις για την κορυφή της επίθεσης είναι οι Ζερεμί Ντοκού και Ιλιμάν Εντιαγέ.