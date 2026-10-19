Την ανάγκη για συνεργασία και κοινή στρατηγική με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της EuroLeague υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των 13 ομάδων μετόχων της διοργάνωσης, κατά τη συνάντησή τους στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Η EuroLeague δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με τοποθετήσεις σημαντικών διοικητικών παραγόντων, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε η κοινή επιθυμία για ενότητα και συντονισμένες κινήσεις σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν ήταν ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης συγκυρίας, τονίζοντας: «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την EuroLeague. Πρέπει να είμαστε μαζί και ενωμένοι».

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Αγγελόπουλος χαρακτήρισε ιστορική τη συνάντηση, επισημαίνοντας: «Αυτή η ημέρα που βρισκόμαστε εδώ στο Κόμο είναι ιστορική, είναι ένα πραγματικό milestone για το μέλλον της EuroLeague».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, δίνοντας έμφαση στη συλλογική λήψη αποφάσεων: «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μείνουμε ενωμένοι και να αποφασίσουμε μαζί για το κοινό μας συμφέρον».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία της συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων.

«Η ανάπτυξη πρώτα από όλα. Πρέπει ο ένας να πάρει παράδειγμα από τον άλλο, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουμε ιδέες και ίσως κάποιες πληροφορίες, έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η διοργάνωση, γιατί όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Σιμόν Μιζράχι αναφέρθηκε στην πορεία της EuroLeague και στις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξής της, υπογραμμίζοντας: «Δημιουργήσαμε κάτι πριν από 26 χρόνια και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αν μείνουμε ενωμένοι».