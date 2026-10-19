Tο ματς με την ΑΕΚ είναι κομβικό για τη Σίτι κι έτσι το αντιμετωπίζει ο προπονητής της, Έντσο Μαρέσκα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να παρατάξει την ομάδα του με πολλές «αλλαγές».

«Είναι τεράστιο ματς για μας αύριο. Είναι παιχνίδι Champions League! Δυστυχώς χάσαμε την περασμένη εβδομάδα (σ.σ. από την Παρί) και πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε με τους καλύτερους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους. Πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές για να διατηρήσουμε όλη την ομάδα φρέσκια. Θέλουμε να δούμε την ίδια αντίδραση που είχαμε και στο ματς με την Ίπσουιτς. Το ματς πέρασε, ένα νέο ματς, ένα νέο πλάνο, έχουμε μια άλλη ομάδα μπροστά μας και θέλουμε διαφορετικές λύσεις. Η αντίδρασή μας μετά το ματς με την Παρί ήταν καλή. Δεν αλλάζει τη φιλοσοφία και τους στόχους μας ένα παιχνίδι. Έχουμε ανάγκη για νίκες μετά την ήττα από την Παρί, γι’ αυτό λέω ότι το αυριανό ματς είναι σημαντικό για μας. Έχουμε πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός.

Για το παρελθόν του στον Ολυμπιακό ως παίκτης είπε: «Είναι ένα παιχνίδι Champions League, είναι διαφορετική διοργάνωση, αλλά η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι η ίδια, να κερδίσουμε. Είχα εμπειρία ενός χρόνου εκεί, κάθε παιχνίδι έχει θερμή ατμόσφαιρα εκεί, εντός ή εκτός έδρας. Ήταν μια ωραία εμπειρία».

Όσο για το τι θυμάται από την ΑΕΚ από την εποχή που έπαιζε; «Ήταν πάντα δύσκολα τα ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είχα καλές αναμνήσεις από την Ελλάδα. Ξέρω πως οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι θερμοί, όπως και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Ακόμη θυμάμαι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, επίσης. Εμείς όμως παίζουμε στην έδρα μας με τον κόσμο μας και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό», απάντησε και αποχαιρέτησε στα ελληνικά λέγοντας «Ευχαριστώ πάρα πολύ».