Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης, καθώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Ωστόσο, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για περίπου μία εβδομάδα, χάνοντας σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, αποτελώντας την κύρια πηγή δημιουργίας και επιθετικής απειλής για τους «ερυθρόλευκους».

Ωστόσο, η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο ολοκληρώθηκε πρόωρα. Στο 32ο λεπτό δέχθηκε δυνατό μαρκάρισμα κοντά στην πλάγια γραμμή, με αποτέλεσμα να αισθανθεί ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Παρότι επιχείρησε να συνεχίσει, πέντε λεπτά αργότερα έγινε αναγκαστική αλλαγή, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασής του.

Η έγκαιρη αποχώρησή του αποδείχθηκε σημαντική, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου, ο ποδοσφαιριστής αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και απέφυγε έναν σοβαρότερο τραυματισμό.

Το πρωί της Δευτέρας (19/10), ο Φορτούνης υποβλήθηκε σε εξετάσεις υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστου Θέου. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ωστόσο ο αρχηγός των Πειραιωτών αναμένεται να παραμείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα επτά έως δέκα ημερών.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει

Η απουσία του Φορτούνη θεωρείται δεδομένη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας την Πέμπτη (22/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Παράλληλα, εξαιρετικά δύσκολη μοιάζει η συμμετοχή του στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλαμάτα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ πιθανότατα θα απουσιάσει και από την εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό στις 28 Οκτωβρίου.

Εφόσον η αποθεραπεία του εξελιχθεί χωρίς απρόοπτα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στις 31 Οκτωβρίου, όταν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κηφισιά για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σημαντικό κομμάτι των πλάνων του Αλγουαθίλ

Από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο Φορτούνης έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές, με συνολικά 578 λεπτά αγωνιστικής παρουσίας, αποτελώντας βασικό πρόσωπο στον σχεδιασμό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Ισπανός προπονητής εκτιμά ιδιαίτερα τις δημιουργικές ικανότητες του Έλληνα ποδοσφαιριστή, όπως και την αποτελεσματικότητά του στις εκτελέσεις στατικών φάσεων, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στόχος είναι ο Φορτούνης να επανέλθει πλήρως έτοιμος ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί, καθώς πριν από τη διακοπή του Νοεμβρίου οι Πειραιώτες έχουν να αντιμετωπίσουν την Κηφισιά εκτός έδρας, τη Ρεν στη Γαλλία και τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο.