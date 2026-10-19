Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο Έρλινγκ Χάαλαντ να μην βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Μάντσεστερ Σίτι για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Τρίτη (20/10, 22:00), καθώς ο Έντσο Μαρέσκα σκέφτεται να δώσει ανάσες στον Νορβηγό επιθετικό.

Ο 26χρονος φορ παρουσίασε σημάδια καταπόνησης κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα με την Ίπσουιτς (17/10), στον οποίο οι «πολίτες» επικράτησαν με 3-2, έχοντας τον Χάαλαντ πρωταγωνιστή με δύο γκολ.

Μάλιστα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Νορβηγός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς καταπονημένος και κουτσαίνοντας, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη φυσική του κατάσταση ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Πάντως, ο Έντσο Μαρέσκα επιχείρησε να καθησυχάσει τους φίλους της αγγλικής ομάδας, εξηγώντας ότι επικοινώνησε με τον ποδοσφαιριστή για να διαπιστώσει αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

«Τον ρώτησα και μου είπε ότι είναι εντάξει, οπότε ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.

Παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει προς το παρόν κάποια σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση του Χάαλαντ, το επιβαρυμένο πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές του Μαρέσκα.

Έτσι, δεν αποκλείεται ο Νορβηγός επιθετικός να παραμείνει αρχικά στον πάγκο απέναντι στην ΑΕΚ, με τον προπονητή του να εξετάζει το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της αναμέτρησης.