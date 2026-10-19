Η Γιουβέντους διανύει μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με τα αποτελέσματα του Λουτσιάνο Σπαλέτι να υπολείπονται ακόμη και εκείνων του Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τον πάγκο της ομάδας την περασμένη σεζόν μετά την όγδοη αγωνιστική της Serie A.

Η βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Λάτσιο έφερε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον Ιταλό τεχνικό, καθώς η βαθμολογική συγκομιδή των «μπιανκονέρι» αποτυπώνει την προβληματική τους εκκίνηση στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, έπειτα από επτά αγωνιστικές, η Γιουβέντους έχει συγκεντρώσει μόλις 11 βαθμούς και βρίσκεται στο -8 από την κορυφή. Την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, με τον Τούντορ στην τεχνική ηγεσία, η ομάδα είχε 12 βαθμούς και απείχε μόλις τέσσερις από την πρώτη θέση.

Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Κροάτης προπονητής απολύθηκε μετά την ήττα με 1-0 από τη Λάτσιο στην όγδοη αγωνιστική. Τότε, η διοίκηση της Γιουβέντους, με τον Νταμιέν Κομολί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, είχε εκτιμήσει ότι το ρόστερ διέθετε τις δυνατότητες για καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολούθησε η αναζήτηση νέου προπονητή, με τον Ραφαέλε Παλαντίνο να βρίσκεται μεταξύ των επιλογών, προτού αποφασιστεί η πρόσληψη του Σπαλέτι. Από εκείνη τη διοικητική ομάδα, πάντως, έχει παραμείνει πλέον μόνο ο αθλητικός διευθυντής Οτολίνι, ο οποίος παρακολούθησε από την εξέδρα την πρόσφατη ήττα από τη Λάτσιο.

Στήριξη στον Σπαλέτι, αλλά και προβληματισμός στα αποδυτήρια

Παρά την αρνητική εικόνα και τη βαθμολογική υποχώρηση, η διοίκηση της Γιουβέντους εξακολουθεί να στηρίζει τον Σπαλέτι, χωρίς προς το παρόν να τίθεται επίσημα ζήτημα απομάκρυνσής του.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι δημόσιες τοποθετήσεις ποδοσφαιριστών μετά την ήττα από τη Λάτσιο φανέρωσαν την ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μπρέμερ, οι οποίες οδήγησαν σε έμμεση ανταλλαγή τοποθετήσεων με τον προπονητή του. Ο Σπαλέτι, πάντως, επιχείρησε να διατηρήσει τις ισορροπίες, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για την αγωνιστική κατάσταση βαραίνει ολόκληρη την ομάδα.

«Πριν μιλήσει κάποιος, πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του, γιατί όλοι ήμασταν κατώτεροι των απαιτήσεων σε αυτό το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον Μπρέμερ, πρόσθεσε: «Χαίρομαι που ο αρχηγός αναλύει όσα δεν λειτουργούν σωστά, γιατί αυτή είναι η βάση για να αλλάξουν. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εξαιρεί τον εαυτό του από αυτή την ανάλυση».

Ο Ιταλός προπονητής αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης βελτίωσης, την ώρα που οι σημαντικοί τραυματισμοί και το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές του.

Όσο για την εμπιστοσύνη που αισθάνεται ότι απολαμβάνει, ο ίδιος εμφανίστηκε προβληματισμένος: «Μέχρι χθες θα έλεγα ναι. Σήμερα δεν ξέρω. Νομίζω πως ναι, αλλά πρέπει να επανεξετάσω όσα έχω κάνει».

Η Γιουβέντους καλείται πλέον να αντιστρέψει άμεσα την κατάσταση, με τον Σπαλέτι να βρίσκεται μπροστά σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Η σύγκριση με την περσινή πορεία του Τούντορ εντείνει τον προβληματισμό, παρότι η διοίκηση εξακολουθεί, τουλάχιστον για την ώρα, να δείχνει εμπιστοσύνη στον Ιταλό τεχνικό.