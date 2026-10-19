Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο, έχοντας σημαντική συμβολή στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στη Φιορεντίνα. Ο Σεσκ Φάμπρεγας αναφέρθηκε μετά το παιχνίδι στη διαχείριση του Έλληνα επιθετικού και στη σημασία της ξεκούρασής του.

Η Κόμο επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα στη Serie A, επικρατώντας της Φιορεντίνα για την 7η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, με τον Τάσο Δουβίκα να αφήνει για ακόμη μία φορά το στίγμα του.

Ο 27χρονος φορ ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, σημειώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων και συμβάλλοντας στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην απόφασή του να δώσει ανάσες στον Δουβίκα και στον Ντα Κούνια κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Φέγενορντ, στο Champions League, προκειμένου να τους έχει σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση απέναντι στη Φιορεντίνα.

«Ξεκούρασα τους Δουβίκα και Ντα Κούνια στο Champions League για να τους έχω διαθέσιμους σήμερα. Κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Στα τελευταία παιχνίδια δεν έχουμε βρει δίχτυα, αλλά σήμερα τα πράγματα πήγαν καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας.

Στη συνέχεια, ο τεχνικός της Κόμο υπογράμμισε τον ρόλο των ίδιων των ποδοσφαιριστών στην αγωνιστική τους βελτίωση, τονίζοντας: «Ως προπονητής, μπορώ να βοηθήσω τους παίκτες να αποδώσουν καλύτερα, αλλά μετά η ευθύνη ανήκει σε αυτούς – και αυτό είναι υπέροχο».

Ο Δουβίκας πραγματοποιεί ιδιαίτερα παραγωγικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας πετύχει πέντε γκολ σε οκτώ συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στην επιθετική γραμμή της ιταλικής ομάδας.