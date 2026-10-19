Ο πατέρας του Εμπάι Εντζάι πέθανε και ο Σενεγαλέζος και η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πατέρα του καλαθοσφαιριστή της ομάδας μας, Εμπάι Εντζάι.

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι και στους οικείους του, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τους.

Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει”.

Ο Σενεγαλέζος ψηλός έκανε ανάρτηση, γράφοντας: “Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά».