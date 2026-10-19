Σε βαθιά αγωνιστική κρίση βρίσκεται η Γιουβέντους, με τη βαριά εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Λάτσιο να προκαλεί έντονο προβληματισμό και να αυξάνει την πίεση προς τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η ομάδα του Τορίνο παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, χωρίς συνοχή, δημιουργικότητα και αγωνιστική ταυτότητα, την ώρα που οι Ρωμαίοι του Τζενάρο Γκατούζο πραγματοποίησαν μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις τους.

Η Λάτσιο έφυγε νικήτρια από την έδρα της Γιουβέντους με τρία γκολ διαφορά για πρώτη φορά από το 1995, φτάνοντας τις έξι νίκες στις πρώτες επτά αγωνιστικές της Serie A. Με αυτή την επίδοση, ο Γκατούζο έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου που πετυχαίνει κάτι ανάλογο, οδηγώντας παράλληλα την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με την Ίντερ.

Στον αντίποδα, η Γιουβέντους βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση, οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή, με την εικόνα της να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία από τη βαθμολογική της θέση. Παρά τον χρόνο που έχει περάσει στον πάγκο της, ο Σπαλέτι δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα σύνολο με ξεκάθαρη φιλοσοφία και σταθερό αγωνιστικό προσανατολισμό.

Η επιλογή του συστήματος 4-2-3-1 δεν απέδωσε, καθώς οι «μπιανκονέρι» δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Αντίθετα, η Λάτσιο εμφανίστηκε εξαιρετικά οργανωμένη, με σωστές αποστάσεις, αποτελεσματική κυκλοφορία και ξεκάθαρο πλάνο τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο Προβστγκάαρντ άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τζακάνι, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Ίσακσεν διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων, αξιοποιώντας την εξαιρετική μεταβίβαση του Νούνο Ταβάρες. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ντελέ-Μπασίρου στο 89ο λεπτό, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των Ρωμαίων.

Ο Σπαλέτι επιχείρησε να αλλάξει την κατάσταση, χρησιμοποιώντας αρχικά δύο επιθετικούς και στη συνέχεια ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την επιθετική του γραμμή. Ωστόσο, η ταυτόχρονη παρουσία πέντε επιθετικογενών ποδοσφαιριστών δεν έφερε αποτέλεσμα, αλλά ανέδειξε την έλλειψη ισορροπίας και οργανωμένου σχεδίου.

Η απογοήτευση των οπαδών της Γιουβέντους εκφράστηκε με έντονες αποδοκιμασίες στο «Allianz Stadium», ενώ η κριτική προς τον Ιταλό τεχνικό γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή. Μάλιστα, στην Ιταλία έχει αρχίσει να επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Αντόνιο Κόντε, καθώς η ομάδα εξακολουθεί να αναζητά τον τρόπο να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η Λάτσιο απολαμβάνει μία εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν, με τον Γκατούζο να παρουσιάζει ένα σύνολο που συνδυάζει πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Η μεγάλη νίκη στο Τορίνο επιβεβαίωσε τη δυναμική των Ρωμαίων, αναδεικνύοντας παράλληλα το αγωνιστικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Γιουβέντους.