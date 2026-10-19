Σημαντική βελτίωση στη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη σημείωσαν η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξαργυρώνοντας τις θετικές εμφανίσεις τους στα τουρνουά της Γουχάν και της Σανγκάης αντίστοιχα.

Στη νέα κατάταξη που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (19/10), η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε στο Νο.31 του κόσμου, κερδίζοντας τέσσερις θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν βρισκόταν στο Νο.35.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Νο.39 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας επίσης κερδίσει τέσσερις θέσεις.

Θετική μεταβολή υπήρξε και για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, που βελτίωσε τη θέση του κατά δύο σκαλοπάτια, ανεβαίνοντας από το Νο.135 στο Νο.133.