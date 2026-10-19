Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα από τη Γερμανία σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρός όσο αρχικά φοβούνταν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, έχοντας γυρίσει τον αστράγαλό του.

Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματισμό σε σύνδεσμο του ποδιού, με τον CEO της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, να επιβεβαιώνει ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα απουσιάσει από τις δύο προσεχείς αναμετρήσεις της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο Μπακού για τον αγώνα με τη Σαμπάχ στο Champions League την Τρίτη (20/10, 19:45), ενώ θα χάσει και την αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Σάββατο (24/10, 19:30).