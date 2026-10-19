Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ξεχώρισε στη θριαμβευτική επικράτηση της Μπράιτον με 5-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, όχι μόνο με την αγωνιστική του παρουσία, αλλά και με μία χαρακτηριστική χειρονομία προς τους αντίπαλους φιλάθλους, η οποία προκάλεσε αίσθηση στα social media.

Η Μπράιτον πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην 7η αγωνιστική της Premier League, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 της Κρίσταλ Πάλας. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «γλάροι» συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία στο αγγλικό πρωτάθλημα, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ στα 71 λεπτά της συμμετοχής του, κερδίζοντας παράλληλα τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

Πέρα από τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο, ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός έγινε αντικείμενο συζήτησης και για ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Kostoulas waving goodbye to Palace fans after 45 minutes is ABSOLUTE classic Shithousery… 👋 🇬🇷 #BHAFC https://t.co/D1QksyxRHe — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) October 18, 2026

Στο 45ο λεπτό, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού στράφηκε προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι της Κρίσταλ Πάλας και τους χαιρέτησε κουνώντας το χέρι του, σαν να τους αποχαιρετούσε, παρότι το παιχνίδι είχε ακόμη ένα ολόκληρο ημίχρονο.

Η συγκεκριμένη χειρονομία θεωρήθηκε πειραχτική αντίδραση προς τους οπαδούς των φιλοξενούμενων, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γίνεται viral.

Με αυτόν τον τρόπο, ο νεαρός διεθνής επιθετικός συγκέντρωσε τα βλέμματα τόσο για την ουσιαστική συνεισφορά του στον θρίαμβο της Μπράιτον όσο και για την κίνησή του που συζητήθηκε έντονα μετά την αναμέτρηση.