Η νίκη του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο ;hταν μια αναμέτρηση που ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επιχειρεί να διαχειριστεί τις δυνάμεις της ομάδας του, να αξιοποιήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές και να διαμορφώσει ένα σύνολο με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού, η αξιοποίηση του Ζοέλ Ρόκα και η επιμονή στο οργανωμένο παιχνίδι αποτελούν στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της συνέχειας.

Η απαιτητική εβδομάδα, με τις αναμετρήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό, τη Μαρσέιγ και τον Παναιτωλικό, είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, όχι μόνο λόγω των αντιπάλων, αλλά και εξαιτίας της επιβάρυνσης των ποδοσφαιριστών. Ο Αλγκουαθίλ γνώριζε πως η διατήρηση της αγωνιστικής έντασης θα απαιτούσε φρεσκάδα, σωστή προετοιμασία και εναλλακτικές λύσεις από τον πάγκο.

Πριν από τη σέντρα στο Αγρίνιο, το μήνυμά του προς τους παίκτες ήταν ξεκάθαρο: ήθελε την ίδια αποφασιστικότητα που είχαν δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά με ακόμη καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Η απαίτηση αυτή αποτύπωνε την πρόθεσή του να συνδυάσει την ένταση με τον έλεγχο του ρυθμού, αποφεύγοντας να στηριχθεί αποκλειστικά στη φυσική κατάσταση ή στις ατομικές ενέργειες.

Η διαχείριση που ανοίγει τον ανταγωνισμό

Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ δείχνουν ότι η θέση στην αρχική ενδεκάδα δεν αποτελεί δεδομένο για κανέναν. Η χρησιμοποίηση 18 διαφορετικών ποδοσφαιριστών στο βασικό σχήμα στα τρία παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ και Παναιτωλικό φανερώνει τη διάθεσή του να αξιολογεί το σύνολο του διαθέσιμου δυναμικού.

Οι επτά αλλαγές στην ενδεκάδα του αγώνα με τον Παναιτωλικό δεν ήταν απλώς μια κίνηση ξεκούρασης βασικών παικτών. Αποτελούσαν και μια ευκαιρία για άλλους ποδοσφαιριστές να διεκδικήσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα απαιτεί βάθος και ετοιμότητα από όλους.

Υπάρχουν, βέβαια, και θέσεις στις οποίες ο προπονητής δείχνει να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες λύσεις. Η παρουσία των Ορτέγκα, Πιρόλα και Ρέτσου στην αμυντική τριάδα προσφέρει ένα σημείο αναφοράς για τη λειτουργία της ομάδας, καθώς η συνοχή στα μετόπισθεν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του υπόλοιπου συνόλου.

Ο Ρόκα αποκτά περισσότερες επιλογές στο γήπεδο

Μία από τις ενδιαφέρουσες παραμέτρους της τακτικής προσέγγισης του Αλγκουαθίλ αφορά τον Ζοέλ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ έχει αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στην αριστερή πλευρά, ωστόσο ο προπονητής του επιχειρεί να τον αξιοποιήσει και στα δεξιά.

Η συγκεκριμένη επιλογή διευρύνει τις δυνατότητες που έχει ο Ολυμπιακός στην επιθετική ανάπτυξη και επιτρέπει στον τεχνικό του να εξετάζει διαφορετικούς συνδυασμούς στα άκρα. Το γεγονός ότι ο Ρόκα δεν άλλαξε πλευρά όταν συνυπήρξε με τον Ζέλσον Μαρτίνς δείχνει ότι η δοκιμή δεν ήταν μια περιστασιακή κίνηση μέσα στον αγώνα.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο η συγκεκριμένη προσαρμογή θα αποκτήσει σταθερό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα ενός ποδοσφαιριστή να καλύπτει περισσότερους από έναν ρόλους μπορεί να αποδειχθεί σημαντική σε μια σεζόν με συνεχόμενες υποχρεώσεις και περιορισμένα περιθώρια αποκατάστασης.

Ανάλογη σημασία έχει και η διαμόρφωση πιο σαφών ρόλων για τις εναλλακτικές λύσεις. Ο Γκουστάβο Σα, για παράδειγμα, φαίνεται να υπολογίζεται ως επιλογή για τις θέσεις που συνδέουν τη μεσαία γραμμή με την επίθεση, προσφέροντας μια διαφορετική λύση σε σχέση με τον Τσικίνιο.

Η αγωνιστική ταυτότητα περνά μέσα από την κυκλοφορία

Πέρα από τα πρόσωπα, ο Αλγκουαθίλ επιμένει σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Η κυκλοφορία της μπάλας στο έδαφος και η προσπάθεια οργανωμένης ανάπτυξης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του.

Η επιδίωξη είναι η ομάδα να μη βιάζεται να μεταφέρει την μπάλα μπροστά, αλλά να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή με καλύτερες προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το τεχνικό επιτελείο προσδοκά να βελτιώσει τόσο την ποιότητα των τελικών προσπαθειών όσο και τη συνολική αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Το πρώτο διάστημα της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό έδωσε μια εικόνα αυτής της κατεύθυνσης. Η προσπάθεια να διατηρηθεί η μπάλα χαμηλά δεν αποτελεί απλώς μια αγωνιστική λεπτομέρεια, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που απαιτεί συνεργασίες, σωστές αποστάσεις και καλή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών.

Η επιθετική παραγωγικότητα παραμένει ένα από τα ζητήματα που θέλει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα είχε να πετύχει περισσότερα από ένα γκολ σε παιχνίδι πρωταθλήματος από τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή σε πιο παραγωγικές εμφανίσεις αποτελεί, επομένως, σημαντικό στόχο για τον προπονητή και τους συνεργάτες του.

Το βλέμμα στη συνέχεια και η ευρωπαϊκή πρόκληση

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την αναμέτρηση του Αγρινίου και στρέφεται στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, με στόχο να διατηρήσει τη θετική του πορεία. Η συνέχεια απαιτεί ανάλογη συγκέντρωση, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η ομάδα.

Η αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, καθώς ένα νέο θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση των «ερυθρόλευκων» στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και να τους φέρει πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης.