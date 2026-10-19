Η 7η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε, με μοναδική εκκρεμότητα την αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Ένωσης, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεών της απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).

Σε αυτή την αγωνιστική, οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου πήραν τη νίκη, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το εμφατικό 5-1 του Αστέρα Τρίπολης και παρέμεινε στην κορυφή με 18 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού και φτάνοντας τους 16 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στους 15 βαθμούς, τρεις πίσω από την κορυφή, μετά τη νίκη του με 2-1 επί του Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που προσέφερε έντονες συγκινήσεις αλλά και αρκετές συζητήσεις γύρω από τη διαιτησία. Αντίθετα, η ΑΕΚ υποχώρησε στην τέταρτη θέση με 14 βαθμούς, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με βάση τα αποτελέσματα και την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, το Football Meets Data ανανέωσε τις εκτιμήσεις του για την ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση των προβλέψεων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 37,6% και αποτελώντας για πρώτη φορά φέτος το βασικό φαβορί για τον τίτλο. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 30,6%, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός κατατάσσεται τρίτος στις εκτιμήσεις του υπερυπολογιστή, με πιθανότητες 22,6%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 8,6%, ενώ ο Άρης συγκεντρώνει ποσοστό 0,6%.

Τα δεδομένα δείχνουν, επομένως, ότι παρά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει το προβάδισμα στις προβλέψεις για την κατάκτηση της Super League, με την ΑΕΚ να παραμένει σε απόσταση που της επιτρέπει να διεκδικεί δυναμικά τον τίτλο.