Εκτός αποστολής για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, την Κυριακή (18/10) στην Τούμπα, έμεινε ο Δημήτρης Πέλκας, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει οπωσδήποτε να επανέλθει στις νίκες μετά την ήττα από την Καλαμάτα για να μη χάσει κι άλλο έδαφος και ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 32χρονο επιθετικό χαφ.

Ο Πέλκας νιώθει ακόμη ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν προπονήθηκε το Σάββατο (17/10), οπότε έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθεί, καθώς δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ηρακλή είναι οι Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.