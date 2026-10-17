Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 6-1 τη Λειψία για την 6η αγωνιστική της Bundesliga και έπιασε τη Ντόρτμουντ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Βαυαροί μπήκαν στο ματς αποφασισμένοι να… ισοπεδώσουν τους αντιπάλους και το κατάφεραν, εξασφαλίζοντας τη νίκη από νωρίς. Η Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο 12′ με τον Λουίς Ντίας και στο 26′ έκανε το 2-0 με το τελείωμα του Πάβλοβιτς από κοντά, μετά την πάσα του Κολομβιανού.

Στο 34′ ο Ολίσε με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 και στο 47′ ο Λουίς Ντίας σκόραρε ξανά, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0. Στο 52′ ο Κέιν, μετά το γύρισμα του Μπράουν, έγραψε το 5-0 και στο 69′ ο Λουίς Ντίας με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 6-0 πετυχαίνοντας χατ-τρικ.

Το μόνο που κατάφερε η Λειψία ήταν να μειώσει σε 6-1 με τον Μαξίμοβιτς στις καθυστερήσεις, με τη Μπάγερ να πιάνει τη Ντόρτμουντ στους 14 βαθμούς, στο +1 από τη Φράιμπουργκ που αγωνίζεται την Κυριακη (18/10).