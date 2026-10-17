Σε ένα ματς με πολλά νεύρα λόγω και των διαιτητικών αποφάσεων, η Μπαρτσελόνα πήρε την 8η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της La Liga με το 5-2 στην έδρα της Μπέτις και είναι σταθερά στην κορυφή, στο +5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο αγώνας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους «μπλαουγκράνα» καθώς στο 10ο λεπτό ο Γιαμάλ με υπέροχο σουτ έκανε το 0-1, στο 27′ όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με κεφαλιά του Γκόμες (1-1).

Η «Μπάρτσα» πήρε ξανά το προβάδισμα (1-2) στο 41′ με κεφαλιά του Ρόδρι και δύο λεπτά μετά έγινε μία φάση που έπαιξε τον ρόλο της στην εξέλιξη του ματς, καθώς ο Λο Σέλσο με τρομερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2, το σκορ όμως παρέμεινε 1-2.

Ο λόγος; Από το VAR υπήρξε παρέμβαση για χέρι στην αρχή της φάσης, μισό λεπτό πριν το γκολ. Η ακύρωσή του έκανε έξαλλη τη Μπέτις, η οποία στο 51′ είδε τον Ζεσούς να κάνει το 1-3 για τους Καταλανούς.

Άμεσα όμως, στο 53′, ο Εζαλζουλί βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε σωστά για το 2-3, βάζοντας ξανά στο παιχνίδι τους γηπεδούχους. Την ώρα που οι Σεβιγιάνοι πανηγύριζαν το γκολ πάντως, έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Μπερνάλ για χτύπημα στον Γιαμάλ, ο οποίος έκανε πρώτος κίνηση προς τον αντίπαλο.

Με 10 παίκτες, πλέον, η Μπέτις δεν μπορούσε να προβάλει αντίσταση και η Μπαρτσελόνα έκανε το 2-4 στο 62′ με τον Γκαρσία και το τελικό 2-5 στο 81′ με ωραίο πλασέ του Όλμο.