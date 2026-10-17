Ήταν 17 Οκτωβρίου 1991 όταν ο Βασίλης Χατζηπαναγής φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα του Ηρακλή και αποσύρθηκε από τα γήπεδα, στα οποία είχε μαγέψει.

Πριν ακριβώς 35 χρόνια ο «Έλληνας Μαραντόνα», όπως τον έχουν αποκαλέσει οι Ιταλοί, έβαλε τέλος στην καριέρα του, κατά τη διάρκεια της οποίας… εξέθεσε πολλούς αμυντικούς, έκανε πολλούς συμπαίκτες του να μοιάζουν καλύτεροι από ό,τι πραγματικά ήταν και χάρισε στιγμές που έχουν μείνει ανεξίτηλες στις μνήμες των φιλάθλων.

Η 17η Οκτωβρίου είναι μια ξεχωριστή ημερομηνία για κάθε οπαδό του Ηρακλή και η ΠΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της ανέφερε τα εξής…

«Στις 17 Οκτωβρίου 1991, ο Βασίλης Χατζηπαναγής φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ, σε μια βραδιά που έμεινε χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Βασίλη Χατζηπαναγή, ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με τον ΗΡΑΚΛΗ και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ήταν 17 Οκτωβρίου 1991, όταν χιλιάδες φίλαθλοι του ΗΡΑΚΛΗ βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο Στάδιο για να τιμήσουν τον «Βάσια», στον αγώνα που διοργανώθηκε προς τιμήν του ανάμεσα απέναντι σε μια ομάδα Επιλέκτων.

Στην ομάδα των Επιλέκτων, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Αλκέτα Παναγούλια, συμμετείχαν ορισμένες από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους ο Μίμης Δομάζος, ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Στέλιος Μανωλάς, ο Νίκος Σαργκάνης, ο Ντανιέλ Μπατίστα, καθώς και ο Σάββας Κωφίδης.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη του Ηρακλή με 6-5, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η σημαντικότερη στιγμή της βραδιάς καταγράφηκε στο 58ο λεπτό, όταν ο Χατζηπαναγής αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο γύρος του γηπέδου και το παρατεταμένο χειροκρότημα αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας πορείας που ξεπέρασε τα όρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την πρώτη του εμφάνιση με την κυανόλευκη φανέλα έως την τελευταία του παράσταση στο Καυτανζόγλειο, ο Χατζηπαναγής ταυτίστηκε με ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ΗΡΑΚΛΗ.

Με την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και τον ξεχωριστό τρόπο παιχνιδιού του, κέρδισε την αναγνώριση φιλάθλων ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για διαδοχικές γενιές.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, ο Βασίλης Χατζηπαναγής εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του ΗΡΑΚΛΗ».