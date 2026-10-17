Η Μπολόνια προηγήθηκε νωρίς, η Ίντερ όμως έκανε την ανατροπή και νίκησε με 3-1 στο «Ρενάτο Νταλ’Άρα», παραμένοντας στην κορυφή της Serie A.

Ο αγώνας δεν άρχισε καλά για τους «νερατζούρι», καθώς στο 10ο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ από το γκολ του Πόμπεγκα που πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ίδιος παίκτης, μάλιστα, θα μπορούσε να κάνει και το 2-0 για τους «ροσομπλού» στο 40′ αλλά αυτή τη φορά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και παρέμεινε το 1-0, το οποίο έγινε 1-1 στο 44′ από την κεφαλιά του Τουράμ μετά τη σέντρα του Μπαρέλα.

Η Ίντερ έκανε το 1-2 στο 69′ με τον Κάρλος Αουγκούστο μετά το γύρισμα του Ζιελίνσκι από δεξιά και στο 83′ ο σκόρερ έγινε δημιουργός καθώς από δικό του γύρισε έγινε το 1-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από τον Μπονί.

Έτσι, οι Μιλανέζοι πήγαν στους 19 βαθμούς και περιμένουν να δουν τι θα κάνει την Κυριακή (18/10) στην έδρα της Γιουβέντους η Λάτσιο, η οποία έχει 16.