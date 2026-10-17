Τον προβληματισμό του για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο ματς της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου, εξέφρασε ο Νίκο Κόβατς.

Ο διεθνής Έλληνας άσος μπήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό του αγώνα με την Ουνιόν και αποχώρησε στο 70′ λόγω τραυματισμού, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια, Όλε Μπουκ, να τονίζει πως το πρόβλημα είναι στον αστράγαλο.

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο προπονητής της Ντόρτμουντ, ο οποίος θυμήθηκε και την κατάρρευση του Καρέτσα σε αγώνα του Champions League τον περασμένο μήνα, λέγοντας πως δεν είναι ο ίδιος έπειτα από αυτό το επεισόδιο.

«Παρακολουθώ το παιδί και δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως. Όλοι θυμόμαστε την κατάσταση, όταν ο Κώστας κατέρρευσε στον αγώνα του Champions League. Νομίζω ότι το έχει ακόμα στο μυαλό του. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό.

Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ήταν πριν. Δεν θέλω να πω ότι αυτός είναι ο λόγος. Αλλά σίγουρα παίζει έναν μικρό ρόλο στο πίσω μέρος του μυαλού του. Επομένως, δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά», είπε αρχικά ο Κόβατς και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Καρέτσα στον αστράγαλο.

«Θα χρειαστεί να κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσουμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια διάγνωση. Πρέπει να δούμε αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι. Ελπίζω πραγματικά να μην είναι. Είναι απογοητευτικό. Λυπάμαι για το παιδί, γιατί σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχερός αυτή την περίοδο».