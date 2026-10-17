Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μπήκε ως αλλαγή στο ματς της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου και αποχώρησε λίγα λεπτά μετά λόγω τραυματισμού, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια να κάνει λόγο για πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ο διεθνής Έλληνας άσος πέρασε στο ματς στο 62ο λεπτό και μόλις οκτώ λεπτά αναγκάστηκε να αποχωρήσει καθώς τραυματίστηκε, ζητώντας αμέσως αλλαγή. Ο Καρέτσας έφυγε τελικά υποβασταζόμενος και ο Όλε Μπουκ, αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς (0-0).

«Πρόκειται για τραυματισμό στον αστράγαλο, του γύρισε ο αστράγαλος. ο πάτημα του αντιπάλου στο πόδι του ήταν περιττό, καθώς είχε προηγηθεί μια λανθασμένη απόφαση σε εκτέλεση πλάγιου άουτ. Και όλη αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε να είχε εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεται καλά», ήταν τα λόγια του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στη Ντόρτμουντ ανησυχούν για τον Καρέτσα καθώς τον προηγούμενο μήνα είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία σε αγώνα του Champions League και είχε αντικατασταθεί, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τη μεγάλη ατυχία του έτερου Έλληνα, του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην πρεμιέρα της Bundesliga.