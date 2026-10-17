Δείχνοντας για ακόμη μία φορά πολύ μεγάλη διάθεση στην άμυνα, ο Άρης νίκησε με 74-57 το Μαρούσι για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Βασίλης Σπανούλης ζητάει πάντα από τους παίκτες του να τα δίνουν όλα στην άμυνα και το έκαναν και τώρα από το ξεκίνημα του ματς, στην επίθεση όμως δεν τα πήγαν καλά καθώς ήταν άστοχοι, με αποτέλεσμα να έχουν προβάδισμα μόνο δύο πόντων (15-13) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με σερί 7-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης το σκορ έγινε 22-13, με 7-0 όμως απάντησαν και οι φιλοξενούμενοι και μείωσαν σε 22-20, παραμένοντας κοντά στο σκορ. Το πρώτο ημίχρονο, τελικά, ολοκληρώθηκε με τους «κίτρινους» να είναι μπροστά με 37-28 και το παιχνίδι κρίθηκε στην τρίτη περίοδο.

Χάρη σε ένα ξέσπασμα λίγων λεπτών, ο Άρης ξέφυγε με 51-40 στο 27′ και στη συνέχεια πήγε και στο +17 (60-43), με το Μαρούσι να αποδέχεται τη μοίρα του καθώς δεν γινόταν να… κάνει την ανατροπή. Αντιθέτως, η διαφορά πήγε και στους 22 πόντους (67-45) στο 33′, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν τελικά τη νίκη με 74-57.

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 37-28, 60-43, 74-57