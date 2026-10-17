Τρεις μέρες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ για το Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 την Ίπσουιτς, έκανε το 7/7 στην Premier League και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πολίτες» δεν δείχνουν να επηρεάζονται από την τιμωρία που τους περιμένει για τις 114 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και συνεχίζουν χωρίς απώλειες στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να είναι μόνοι στην 1η θέση.

Υποδεχόμενη την Ίπσουιτς, η Σίτι είχε την πρώτη της ευκαιρία στο 6′ με την κεφαλιά του Ντίαζ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων και τελικά άνοιξε το σκορ στο 19′, όταν ο Ντοκού βρήκε τον Φόντεν και αυτός έκανε το 1-0 από κοντά.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα, καθώς στο 21′ ο Μαέντα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και σκόραρε για το 1-1, στο 34′ όμως ο Χάαλαντ με κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα (2-1) στην ομάδα ου Μάντσεστερ και στο 69′ σκόραρε ξανά, μετά την πάσα του Ντιαγέ, για το 3-1.

Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 89′ με πέναλτι του Φλέμινγκ, με τη Μάντσεστερ Σίτι να πανηγυρίζει την 7η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές και να περιμένει, πλέον, την ΑΕΚ.