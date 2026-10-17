Ο Λεβαδειακός και ο Βόλος έμειναν στο 0-0 στο ντέρμπι ουραγών -στο οποίο αποβλήθηκαν οι Μπάρε και Ελνένι- και παραμένουν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη τους προσπάθεια στο 2′ με το διαγώνιο σουτ του Καμπελά και τους γηπεδούχους να απαντούν στο 5′ με το πλασέ του Γκούμα από το ύψος της περιοχής. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό αλλά δεν τα κατάφεραν και τα δεδομένα άλλαξαν στο 25′.

Ο Μπαρέ πήρε αρχικά κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ούρσι, μετά την παρέμβαση του VAR όμως η κίτρινη έγινε κόκκινη και ο Βόλος έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες… Γεγονός, πάντως, που δεν μπορούσε να εκμεταλλευθεί ο Λεβαδειακός, ο οποίος πίστεψε ότι άνοιξε το σκορ στο 44′ με το σουτ του Ούρσι, στην αρχή της φάσης όμως ο Εμμανουηλίδης ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε. Γκολ που θα ήταν το… πρώτο για την ομάδα της Βοιωτίας στο φετινό πρωτάθλημα!

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι, έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα, είχαν συνεχώς την πρωτοβουλία των κινήσεων και πίεζαν, ο Σιαμπάνης όμως αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε. Όπως, για παράδειγμα, στο δυνατό σουτ του Μπαλντέ στο 73′ ή στο πλασέ του Ποπέσκου στο 78′.

Στο 84′ η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε καθώς ο Ελνένι αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα και έμεινε με 10 παίκτες και η ομάδα της Λιβαδειάς, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Λεβαδειακός: Ελιάσι, Πάντεα (56΄Βήχος), Λιάγκας, Πάντσο, Μανθάτης, Ντιαγέ (46′ Ελνένι), Κώστη, Ούρσι (80′ Μπάουζα), Γκούμας, Ποπέσκου, Εμμανουηλίδης (46′ Οζέγκοβιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Κατσικας (61′ Τασιούρας), Ατζιάκουα, Κάργας, Μέντιλ (68′ Λεκούτσε), Μπαρέ, Κόμπα, Ρεγκίς, Γκονθάλες (68′ Χαραλαμπόγλου), Καμπελά (61′ Λάμπρου), Ουρτάδο (38′ Γρόσδης).