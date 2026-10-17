Η ατυχία του Κωνσταντίνου Καρέτσα συνεχίζεται, καθώς μπήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου και στο 70ο αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga και η Μπορούσια ήθελε τη νίκη για να είναι σίγουρη για την παραμονή της στην κορυφή ό,τι κι αν γίνει στα άλλα ματς.

Τελικά δεν τα κατάφερε καθώς έμεινε στο 0-0 και παράλληλα ανησυχεί για τον τραυματισμό του Καρέτσα, ο οποίος στάθηκε άτυχος καθώς μπήκε ως αλλαγή στο 62′ και στο 70′ αποχώρησε υποβασταζόμενος καθώς γύρισε ο αστράγαλός του.

Ο διεθνής Έλληνας άσος ζήτησε αμέσως αλλαγή καθώς κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει και στη Ντόρτμουντ περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να δουν αν είναι ή όχι κάτι σοβαρό.