Με τον Όσμαν να πετυχαίνει 24 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και 37 συνολικά, κάνοντας προσωπικό ρεκόρ στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στη Stoiximan Basket League με το 88-84 επί του Κολοσσού στη Ρόδο.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των φιλοξενούμενων προηγήθηκαν με 11-5, στη συνέχεια όμως οι Όσμαν και Γκρέι έδωσαν λύσεις στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι μείωσαν σε 21-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι περίμενε από την ομάδα του να ανεβάσει την απόδοσή της αλλά αυτό δεν έγινε, με συνέπεια να μείνει πίσω με 39-29, ο Όσμαν όμως ήταν πραγματικά ασταμάτητος και πέτυχε 24 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ ισόπαλο (47-47).

Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στην τρίτη περίοδο, με τους Ροδίτες να ξεφεύγουν με 3-4 πόντους και τους Θεσσαλονικείς να τους ισοφαρίζουν συνεχώς, πριν γίνει το 66-62 στο 30′.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο «δικέφαλος του βορρά» με σερί 7-0 μετέτρεψε το σκορ σε 66-69 και στη συνέχεια πήγε και στο +6 (74-80), με τον Όσμαν να σκοράρει με κάθε τρόπο. Ο Τούρκος, τελικά, έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ελλάδα πετυχαίνοντας 37 πόντους και χάρη σε αυτόν ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 88-84 και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 66-62, 84-88