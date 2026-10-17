Ο Κέντρικ Ναν είναι έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση, καθώς ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην 8άδα των ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Κυριακή (18/10, 13:00) το Περιστέρι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι πιθανό αυτό να είναι το ματς στο οποίο θα επιστρέψει στη δράση ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ήταν εκτός από την αρχή της σεζόν, μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω του τραυματισμού του σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ.

Ο Ναν έκανε ατομικό πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες, η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του είχε αρχίσει και ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε τώρα στην 8άδα των ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα, παίρνοντας τη θέση του Μουσταφά Φαλ που έμεινε εκτός, όπως και ο Τζέριαν Γκραντ.

Αυτή, μάλιστα, είναι η τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να κάνει το «τριφύλλι» στη λίστα των ξένων για τον πρώτο γύρο της Stoiximan Basket League, οπότε οι οκτώ που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Ερνανγκόμεθ.