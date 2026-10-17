Στη νοοτροπία που υπάρχει στον Ολυμπιακό στάθηκε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στις δηλώσεις που έκανε ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό, την Κυριακή (18/10), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από ακόμη μία σημαντική νίκη, αυτή επί της Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ για τη League Phase του Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Αγρίνιο με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς και ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στη Magenta TV, προαναγγέλλοντας αλλαγές στην 11άδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγκουαθίλ…

Για τις συνεχόμενες νίκες και το ματς με τον Παναιτωλικό: «Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε σε μια καλή φάση, όμως αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι μέσα σε μια εβδομάδα και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την καλή μας κατάσταση. Πρέπει να αποκατασταθούμε γρήγορα γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Θα δυσκολευτούμε και για αυτό πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο προπονητής θα πρέπει να είναι εύστοχος στην επιλογή της ενδεκάδας για να διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα».

Για το αν θα φρεσκάρει την 11άδα: «Όπως είδατε έκανα αλλαγές και στη Μασσαλία. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε ένα πλούσιο και καλό ρόστερ. Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση και όλοι χρειάζονται λεπτά συμμετοχής. Επομένως αφού έχουμε και την ανάγκη και την ποιότητα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη με πολλά παιχνίδια».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Σίγουρα τα θετικά αποτελέσματα και οι καλές εμφανίσεις βοηθούν πολύ στην ψυχολογία της ομάδας, όμως εγώ όταν ήρθα βρήκα πολύ καλή τη νοοτροπία του γκρουπ. Ήξερα πως ένας τέτοιος σύλλογος με τόσο μεγάλη ιστορία ζούσε για τις νίκες, όμως το είδα και στους παίκτες και σε ολόκληρο το προσωπικό. Όλοι εδώ έχουν μια νοοτροπία νικητή και αυτή είναι πολύ δύσκολο να φύγει μετά από μερικά κακά αποτελέσματα. Όντως τα αποτελέσματα είχαν στεναχωρήσει λίγο τον κόσμο, αλλά η νοοτροπία υπήρχε και αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή».