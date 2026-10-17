Με τον Λαρεντζάκη να κάνει τη διαφορά με δύο καθοριστικά τρίποντα, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με το 84-79 επί της Μυκόνου στη Sunel Arena, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Μετά τη συντριβή από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, η Ένωση ήθελε οπωσδήποτε να επιστρέψει στις νίκες για να κάνει το 2-1 και πήρε από το ξεκίνημα του αγώνα το προβάδισμα, κλείνοντας στο +5 (22-17) το πρώτο δεκάλεπτο.

Με τους Μπράουν και Τζόζεφ να σκοράρουν, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήγε στο +10 (29-19) στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν στη συνέχεια και να μειώνουν σε 41-36 στο 18′, οι «κιτρινόμαυροι» όμως ξέφυγαν με 47-38 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, η Μύκονος ανέβασε την απόδοσή της και με τον Λοβ να είναι ασταμάτητος κατάφερε να πλησιάσει στο -1 (59-58), δίνοντας εκ νέου μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Η ΑΕΚ, πάντως, έβρισκε λύσεις στην επίθεση καθώς ο Ερτέλ μοίραζε τη μία ασίστ μετά την άλλη και ήταν συνεχώς μπροστά, έστω με βραχεία κεφαλή, πριν έρθει το τρίποντο νίκης του Λαρεντζάκη για το 79-72 στο 38′.

Η Μύκονος δεν τα παράτησε και προσπάθησε ως το τέλος, έχοντας για κορυφαίο τον Λοβ με 25 πόντους, ο «δικέφαλος αετός» όμως πήρε τη νίκη με 84-79, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων: Λαρεντζάκης (13), Κατσίβελης (13), Τζόζεφ (12), Νόλεϊ (11), Μπράουν (10), Γουίλιαμς (10).

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-38, 65-59, 84-79