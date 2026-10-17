Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποθέωσε τον Βινίσιους Ζούνιορ στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη και τόνισε πως αν ήταν στη θέση του θα είχε φύγει από την ομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Πορτογάλος τεχνικός απέφυγε να πάρει θέση για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη «βασίλισσα» και τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, για να αποφύγει την τιμωρία, δεν είχε κανένα πρόβλημα όμως να μιλήσει για έναν από τους παίκτες του.

Ο Μουρίνιο ρωτήθηκε για τον Βινίσιους και αφού εξήγησε ότι στο ματς του Champions League με τη Ρόμα τον αντικατέστησε για αγωνιστικούς λόγους, στη συνέχεια τον αποθέωσε για τον χαρακτήρα του, φτάνοντας στο σημείο να πει πως στη θέση του θα είχε φύγει από τη Ρεάλ.

«Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τον οποίο μπορείς να συνεννοηθείς πολύ εύκολα. Τον συμπαθώ πάρα πολύ, είναι φανταστικός. Έχει τεράστια αξία, καθώς καταφέρνει να ζει και να επιβιώνει διατηρώντας το χαμόγελό του. Αν ήμουν στη θέση του, πιθανότατα δεν θα ήμουν εδώ.

Το καλοκαίρι θα είχα επιδιώξει να μεταγραφώ σε έναν σύλλογο και να αγωνίζομαι σε ένα γήπεδο όπου θα ένιωθα ότι με σέβονται. Εκείνος, από αγάπη για την ομάδα και την πόλη, αλλά και επειδή πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, ανανέωσε το συμβόλαιό του και συνεχίζει να χαμογελά.

Ο κόσμος μπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά, γιατί είναι άνθρωπος, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να του στερήσει αυτή τη χαρά», ήταν τα λόγια του Πορτογάλου τεχνικού.