Ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι θα είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες που θα αποκτήσουν καθεστώς franchise στη Euroleague, σύμφωνα με το ισπανικό Encestando.

Ο «δικέφαλος του βορρά», ως γνωστόν, ενδιαφέρεται έντονα για την είσοδό του στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα του μπάσκετ και με τον Τέλη Μυστακίδη ως μεγαλομέτοχο έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταποκριθεί σε όλα τα κριτήρια.

Αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι άνθρωποι της Euroleague που στις αρχές Νοεμβρίου θα αποφασίσουν για το ποιες θα είναι οι πρώτες ομάδες που θα μπουν στη λίγκα ως franchise και ανάμεσά τους είναι και ο ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει το ισπανικό Encestando, οι άλλες τρεις ομάδες είναι οι Βαλένθια, Παρί και Ντουμπάι και μαζί με τους «ασπρόμαυρους» αναμένεται να καταβάλουν συνολικά το ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Encestando παρουσιάζει και το ευρύτερο οικονομικό πλάνο της διοργάνωσης για την επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με αυτό, το πλάνο προβλέπει τη διανομή 3,4 δισ. ευρώ στις ομάδες που θα συμμετέχουν στη Euroleague, με το 1,2 δισ. ευρώ να προέρχεται από τα ποσά που θα καταβάλουν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια 12 έως 15 ομάδες που ενδιαφέρονται για την είσοδό τους στη διοργάνωση.