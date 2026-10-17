Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Super League με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει μια σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, ο Ετιέν Καμαρά έμεινε εκτός αποστολής, καθώς έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και δηλώθηκε απέναντι στον Αστέρα να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής.

Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος ήταν στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου την τελευταία τους προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και δουλειά στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωστοποίησε την 24μελή αποστολή του Παναθηναϊκού.

Σε αυτή βρίσκονται οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.