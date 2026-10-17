Σε συμφωνία με τη διοίκηση της Λιντς, προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ήρθε ο Ντάνιελ Φάρκε.

Το συμβόλαιό που ισχύει τώρα για τον 49χρονο Γερμανό τεχνικό λήγει το καλοκαίρι και η διοίκηση ήθελε με αυτό τον τρόπο να δείξει τη στήριξή της, προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, το νέο συμβόλαιο θα του προσφέρει αύξηση των αποδοχών του.

Οι άνθρωποι της Αγγλικής ομάδας είναι ευχαριστημένοι με την έως τώρα παρουσία του Φάρκε στον πάγκο του συλλόγου, καθώς την φετινή σεζόν η Λιντς έχει εννέα βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές στο Αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Φάρκε ανέλαβε τα ηνία της Λιντς τον Ιούλιο του 2023 και έχει καθίσει στον πάγκο της σε 156 ματς, στα οποία έχει 79 νίκες, 41 ισοπαλίες και 36 ήττες.